Standard Liegi Juve LIVE | a breve il fischio d’inizio della seconda amichevole dei bianconeri

Il fischio d’inizio della seconda amichevole dei bianconeri tra Standard Liegi e Juventus è imminente. La partita è valida come secondo test pre-campionato. La sintesi, la moviola, il tabellino e il risultato saranno aggiornati in tempo reale. La sfida si svolge su un campo di dimensioni standard e si prevede una prima fase di studio tra le due squadre. L'incontro si gioca a porte chiuse, senza pubblico presente.

di Andrea Bargione Standard Liegi Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo test amichevole pre-campionato. Dopo lo 0-0 contro il Basilea, la Juve scende in campo nella seconda amichevole pre-stagionale. Bianconeri ospiti dello Standard Liegi al Dufrasne. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Standard Liegi Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20 Migliore in campo Juve. Al termine del match Standard Liegi Juve 0-0: risultato e tabellino. Standard Liegi (3-5-2): Epolo; Mortensen, Hautekiet, Karamoko; Ilaimaharitra, Drammeh, Trouillet, Nielsen, Abid; Fossey, Nkada. All. Euvrard. A disp. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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