Juve Fiorentina LIVE | a breve il fischio d’inizio della sfida!

Tra pochi minuti inizia la partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526. La sfida si svolge allo stadio di Torino e sarà trasmessa in diretta. La cronaca seguirà gli sviluppi sul campo, con aggiornamenti sulla formazione, i gol e le decisioni arbitrali. La partita rappresenta l’ultimo impegno stagionale per entrambe le squadre e terminerà con il fischio finale dell’arbitro, che sancirà il risultato ufficiale.

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di Andrea Bargione Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 12.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Fiorentina 0-0: risultato e tabellino. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Fiorentina LIVE: a breve il fischio d’inizio della sfida! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FIORENTINA: DI CHI É LA COLPA Sullo stesso argomento Juve Pisa LIVE: a breve il fischio d’inizio della sfidaCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Udinese Juve LIVE: a breve il fischio d’inizio!di Andrea BargioneUdinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... Match Thread: Juventus vs Fiorentina | Serie A | 17 May 10:00 UTC reddit Ufficiale: Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno domenica alle ore 12 #SerieAEnilive #DAZN x.com Juventus Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AJuventus Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 12 ... tpi.it Juventus-Fiorentina, formazioni ufficiali e risultato LIVESolo conferme rispetto a Lecce per Spalletti che riparte da Vlahovic rifornito da Conceiçao e Yildiz. Recuperano Kalulu e Kelly dopo il lavoro differenziato, panchina iniziale invece per Thuram. Anche ... sport.sky.it