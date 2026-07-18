Basilea Juve 0-0 LIVE | fischio d’inizio della sfida! Inizia la prima amichevole stagionale dei bianconeri

Il fischio d’inizio della partita tra Basilea e Juventus è arrivato con il punteggio fermo sullo 0-0. La sfida, prima amichevole stagionale dei bianconeri, è iniziata con un calcio di inizio ufficiale, segnando l’avvio della preparazione estiva. La partita si svolge a Basilea e rappresenta il primo impegno ufficiale della nuova stagione per la squadra italiana dopo quasi due mesi di pausa.

di Andrea Bargione Basilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva. Dopo quasi due mesi di distanza la Juventus è pronta a scendere in campo per il primo impegno della nuova stagione: a Basilea va in scena l’amichevole che dà il via alla nuova annata dei bianconeri. Basilea Juve 0-0: sintesi e moviola. INIZIA LA SFIDA! Migliore in campo Juve – PAGELLE. Basilea Juve 0-0: risultato e tabellino. Basilea (4-2-3-1): Omlin; Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Victory, Shaqiri, Otele; Ajeti. A disposizione: Salvi, Vouilloz, Omeragic, Celar, Bacanin, Sow, Salah I. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Basilea Juve LIVE: l’avvicinamento alla prima amichevole dei bianconeriLa Juventus ha disputato la sua prima amichevole estiva a Basilea, segnando l'inizio della nuova stagione.

Juve Fiorentina 0-0 LIVE: fischio d’inizio della sfida!Alle ore 15 si è aperta la partita tra la squadra bianconera e quella viola, valida per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2025/26.

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Juventus-Basilea, la diretta dell'amichevole. Fischio d'inizio alle 15:30, le formazioni ufficialiLa Juventus cominicia la nuova stagione con la prima amichevole. L'avversario è il Basilea, squadra della massima divisione svizzera allenata dal grande ex Stephan Lichtsteiner. ilmessaggero.it