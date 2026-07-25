Una punizione di Miretti al 55' ha permesso alla squadra di ottenere la prima vittoria in amichevole, dopo lo 0-0 di una settimana prima. Nel primo tempo è stata registrata poca azione, mentre nella ripresa la partita è diventata più vivace, con l'allenatore che ha schierato anche diversi giovani. Adzic si è posizionato fuori ruolo e ha ricevuto un voto di 5, mentre Miretti ha ottenuto un 7.

Una punizione di Fabio Miretti al 55' regala ai bianconeri il primo successo in amichevole dopo lo 0-0 di sette giorni fa a Basilea. Noia nel primo tempo, più vivacità nella ripresa, con Spalletti che dà spazio anche a tanti giovani. Ecco i nostri giudizi. Sempre sul mercato e sempre spettatore non pagante. A Liegi come a Basilea: pochi rischi, serata serena e senza affanni. I pericoli maggiori restano le mosse di mercato su Suzuki e Vicario. Spinge sulla destra, ma il motore non è ancora quello dei tempi migliori. Dietro è più pasticcione del solito. Cresce nella ripresa quando viene spostato al centro della difesa. Ancora titolare, in attesa del ritorno di Bremer dalle vacanze post Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Standard Liegi-Juve, le pagelle: Miretti, gol e segnali da 7. Adzic fuori posizione, 5

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pagelle Standard Liegi Juve: sigillo Miretti, Kalulu già al top, che esordio di Celik! TOP E FLOPNella seconda amichevole pre-campionato dei bianconeri, Miretti ha segnato un gol, mentre Kalulu si è distinto già in buona forma.

Standard Liegi Juve 0-0 LIVE: ci prova Adzic!Nella partita amichevole tra Standard Liegi e Juventus, il risultato è rimasto invariato sullo 0-0.

Temi più discussi: Standard Liegi-Juventus: i precedenti contro la squadra belga; Pronostico Standard Liegi-Juventus quote analisi amichevole; Juventus, i convocati di Spalletti per l'amichevole con lo Standard Liegi; Juventus-Standard Liegi: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole.

Alla Juve basta Miretti ? I bianconeri battono lo Standard Liegi con il gol del numero 21 e vincono la prima amichevole stagionale #CorrieredelloSport #Juventus x.com

Standard Liegi-Juventus LIVE: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale della partita. Cronaca, gol, risultato e marcatoriAMICHEVOLI - Standard Liegi-Juventus LIVE: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale della partita. Cronaca, gol, risultato e marcatori ... eurosport.it

Dove vedere Standard Liegi-Juve in tv? Dazn o Sky, orarioÈ già entrata nel vivo la nuova stagione della Juventus. Tra le sedute di allenamento alla Continassa e la prima amichevole contro il Basilea, i bianconeri stanno scaldando i motori in vista del debut ... msn.com