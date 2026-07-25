Standard Liegi-Juve le pagelle | Miretti gol e segnali da 7 Adzic fuori posizione 5

Da gazzetta.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una punizione di Miretti al 55' ha permesso alla squadra di ottenere la prima vittoria in amichevole, dopo lo 0-0 di una settimana prima. Nel primo tempo è stata registrata poca azione, mentre nella ripresa la partita è diventata più vivace, con l'allenatore che ha schierato anche diversi giovani. Adzic si è posizionato fuori ruolo e ha ricevuto un voto di 5, mentre Miretti ha ottenuto un 7.

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Una punizione di Fabio Miretti al 55' regala ai bianconeri il primo successo in amichevole dopo lo 0-0 di sette giorni fa a Basilea. Noia nel primo tempo, più vivacità nella ripresa, con Spalletti che dà spazio anche a tanti giovani. Ecco i nostri giudizi. Sempre sul mercato e sempre spettatore non pagante. A Liegi come a Basilea: pochi rischi, serata serena e senza affanni. I pericoli maggiori restano le mosse di mercato su Suzuki e Vicario. Spinge sulla destra, ma il motore non è ancora quello dei tempi migliori. Dietro è più pasticcione del solito. Cresce nella ripresa quando viene spostato al centro della difesa. Ancora titolare, in attesa del ritorno di Bremer dalle vacanze post Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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