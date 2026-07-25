Standard Liegi Juve 0-0 LIVE | ci prova Adzic!

Nella partita amichevole tra Standard Liegi e Juventus, il risultato è rimasto invariato sullo 0-0. Durante l'incontro, un tentativo di Adzic è stato l’unico a creare pressione in attacco. La partita, valida come secondo test pre-campionato, si è conclusa senza reti e senza ulteriori interventi di rilievo. La sintesi, la moviola e il tabellino sono disponibili per analizzare i dettagli del match.

di Andrea Bargione Standard Liegi Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo test amichevole pre-campionato. Dopo lo 0-0 contro il Basilea, la Juve scende in campo nella seconda amichevole pre-stagionale. Bianconeri ospiti dello Standard Liegi al Dufrasne. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Standard Liegi Juve 0-0: sintesi e moviola. 3? SI FA VEDERE DURMISI – Bella palla in avanti per Adzic che cerca Durmisi in area di rigore: uscita bassa efficace di Epolo. INIZIA LA SFIDA! Migliore in campo Juve. Al termine del match Standard Liegi Juve 0-0: risultato e tabellino. Standard Liegi (3-5-2): Epolo; Mortensen, Hautekiet, Karamoko; Ilaimaharitra, Drammeh, Trouillet, Nielsen, Abid; Fossey, Nkada. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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