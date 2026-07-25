Standard Liegi Juve 0-1 LIVE | segna Miretti Oboavwoduo vicino al raddoppio

Al 25° minuto, Miretti ha segnato il gol decisivo per la Juventus contro lo Standard Liegi. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, Oboavwoduo ha avuto un'occasione per raddoppiare, ma non è riuscito a concretizzarla. La partita, valida come secondo test amichevole pre-campionato, si è conclusa con il risultato di 1-0. La Juventus ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

di Marco Baridon Standard Liegi Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo test amichevole pre-campionato. Dopo lo 0-0 contro il Basilea, la Juve scende in campo nella seconda amichevole pre-stagionale. Bianconeri ospiti dello Standard Liegi al Dufrasne. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Standard Liegi Juve 0-1: sintesi e moviola. 77? OCCASIONE OBOAVWODUO – Lanciato in profondità, si presenta a tu per tu con Pirard ma calcia addosso al portiere avversario. 74? IMPATTO POSITIVO DI CELIK – Esordio d’autore fin qui per l’esterno turco, che si è subito calato nella realtà della partita. Attento e puntuale nelle chiusure, ha sbrogliato un paio di situazione pericoloso nell’area di rigore bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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GOAL! Juventus Take the Lead! Fabio Miretti Scores vs Standard Liège (55) | Juventus 1-0 LIVE

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