Nel secondo test amichevole pre-campionato, Standard Liegi e Juventus sono terminati 0-0. Durante la partita, Joao Mario ha salvato una conclusione in area di rigore, mentre Oboavwoduo ha creato subito pericoli per la squadra avversaria. La gara è stata caratterizzata da diverse occasioni da entrambe le parti, senza però trovare la rete. La cronaca della partita include moviola, tabellino e sintesi delle azioni principali.

di Marco Baridon Standard Liegi Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo test amichevole pre-campionato. Dopo lo 0-0 contro il Basilea, la Juve scende in campo nella seconda amichevole pre-stagionale. Bianconeri ospiti dello Standard Liegi al Dufrasne. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Standard Liegi Juve 0-0: sintesi e moviola. 50? CI PROVA OBOAVWODUO – Subito lampo di Justin. Conclusione tentata e deviata, ma primi segnali di personalità dell’ex Manchester City. 46? SALVA JOAO MARIO – Drammeh taglia fuori Kelly e si invola verso l’area, cross profondo ma salva tutto con una grandissima diagonale Joao Mario, che subisce anche fallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Standard Liegi Juve 0-0 LIVE: Joao Mario salva tutto in area di rigore! Oboavwoduo subito pericoloso

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46’ | Inizia il secondo tempo #STAJuve [0-0] Di Gregorio, Gatti, Douglas Luiz, Adzic, Licina, Durmisi Perin, Celik, Arthur, Miretti, Joao Mario, Oboavwoduo Qui il link per vedere Standard Liegi-Juve sul sito Juventus.com e App (solo in Italia), registrati x.com

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