La Juventus ha vinto 1-0 contro lo Standard Liegi in un’amichevole pre-campionato. La rete è arrivata da una punizione di Miretti, nato nel 2003. La partita si è giocata come secondo test amichevole, con aggiornamenti in tempo reale su moviola, cronaca e risultato.

di Marco Baridon Standard Liegi Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo test amichevole pre-campionato. Dopo lo 0-0 contro il Basilea, la Juve scende in campo nella seconda amichevole pre-stagionale. Bianconeri ospiti dello Standard Liegi al Dufrasne. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Standard Liegi Juve 0-1: sintesi e moviola. 59? KALULU MONUMENTALE IN DIFESA – Intervento decisivo in spacca del francese, che stronca proprio sul bello l’iniziativa del Liegi. 56? ANCORA MIRETTI POI PERIN SALVA SU ABID – Uscita folle dal basso dello Standard, Miretti ruba palla e salta Pirard ma il suo tocco a porta vuota viene respinto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Standard Liegi Juve 0-1 LIVE: bordata di Miretti, bianconeri in vantaggio con la punizione del 2003!

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