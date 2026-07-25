Mercato Juve | quattro bianconeri sotto esame questa sera contro lo Standard Liegi La lista dei bianconeri nel mirino
Quattro giocatori della Juventus sono sotto osservazione questa sera nella partita contro lo Standard Liegi. La squadra disputa la seconda amichevole della stagione, mentre la dirigenza continua a lavorare alle cessioni di Joao Mario e Cabal. La partita si svolge in un momento di attesa per possibili cambiamenti nel roster. La formazione bianconera si prepara ad affrontare l'incontro con alcuni giocatori valutati attentamente dal staff tecnico.
di Luca Fioretti La Juve scende in campo questa sera contro lo Standard Liegi per la seconda amichevole mentre la dirigenza lavora alle cessioni di Joao Mario e Cabal. La pre-season della Juve entra nel vivo e questa sera i bianconeri scenderanno in campo per la seconda amichevole estiva. Un test fondamentale per mettere minuti nelle gambe e affinare le trame tattiche, ma che rappresenta soprattutto un banco di prova per l’organico a disposizione di Luciano Spalletti. I test estivi sono l’occasione per valutare la rosa e capire chi farà parte del progetto e chi invece dovrà fare le valigie per sfoltire il gruppo. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sport, ci sono quattro elementi attenzionati sul mercato: Douglas Luiz, Di Gregorio, Joao Mario e Cabal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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