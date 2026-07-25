Mercato Juve | quattro bianconeri sotto esame questa sera contro lo Standard Liegi La lista dei bianconeri nel mirino

Da juventusnews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro giocatori della Juventus sono sotto osservazione questa sera nella partita contro lo Standard Liegi. La squadra disputa la seconda amichevole della stagione, mentre la dirigenza continua a lavorare alle cessioni di Joao Mario e Cabal. La partita si svolge in un momento di attesa per possibili cambiamenti nel roster. La formazione bianconera si prepara ad affrontare l'incontro con alcuni giocatori valutati attentamente dal staff tecnico.

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di Luca Fioretti La Juve scende in campo questa sera contro lo Standard Liegi per la seconda amichevole mentre la dirigenza lavora alle cessioni di Joao Mario e Cabal. La pre-season della  Juve  entra nel vivo e questa sera i  bianconeri  scenderanno in campo per la seconda amichevole estiva. Un test fondamentale per mettere minuti nelle gambe e affinare le trame tattiche, ma che rappresenta soprattutto un banco di prova per l’organico a disposizione di  Luciano Spalletti. I test estivi sono l’occasione per valutare la rosa e capire chi farà parte del progetto e chi invece dovrà fare le valigie per sfoltire il gruppo. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Secondo le indiscrezioni raccolte da  Sky Sport, ci sono quattro elementi attenzionati sul mercato:  Douglas Luiz,  Di Gregorio,  Joao Mario  e  Cabal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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