di Luca Fioretti La Juve scende in campo questa sera contro lo Standard Liegi per la seconda amichevole mentre la dirigenza lavora alle cessioni di Joao Mario e Cabal. La pre-season della Juve entra nel vivo e questa sera i bianconeri scenderanno in campo per la seconda amichevole estiva. Un test fondamentale per mettere minuti nelle gambe e affinare le trame tattiche, ma che rappresenta soprattutto un banco di prova per l’organico a disposizione di Luciano Spalletti. I test estivi sono l’occasione per valutare la rosa e capire chi farà parte del progetto e chi invece dovrà fare le valigie per sfoltire il gruppo. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sport, ci sono quattro elementi attenzionati sul mercato: Douglas Luiz, Di Gregorio, Joao Mario e Cabal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve: quattro bianconeri sotto esame questa sera contro lo Standard Liegi. La lista dei bianconeri nel mirino

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