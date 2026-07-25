Nel secondo test amichevole pre-campionato, la partita tra Standard Liegi e Juventus si è conclusa con un punteggio di 0-0. Durante l'incontro, Douglas Luiz è stato protagonista di alcune azioni pericolose, mentre il portiere ha parato un tentativo di Drammeh. La partita ha visto diverse occasioni da entrambe le parti, ma nessuna delle due formazioni è riuscita a segnare.

di Marco Baridon Standard Liegi Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo test amichevole pre-campionato. Dopo lo 0-0 contro il Basilea, la Juve scende in campo nella seconda amichevole pre-stagionale. Bianconeri ospiti dello Standard Liegi al Dufrasne. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Standard Liegi Juve 0-0: sintesi e moviola. 33? CROSS DI DOUGLAS LUIZ – Con grande vivacità offensiva il brasiliano: questa volta cerca il cross per Durmisi ma Epolo lo anticipa in uscita. 32? ABID PER DRAMMEH – Traversone dalla destra di Abid, che cerca in area di rigore l’inserimento di Drammeh. Esce Di Gregorio e arpiona la sfera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Standard Liegi Juve 0-0 LIVE: Douglas Luiz ancora pericoloso, Di Gregorio dice di no a Drammeh

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Juventus vs Standard [DIRECTO] | Reacción a Douglas Luiz y Openda

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