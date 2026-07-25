Alle 20 si tiene la partita tra Standard Liegi e Juventus. L'allenatore ha deciso di schierare i giovani Licina e Durmisi, confermando anche la presenza di Douglas. Lois Openda, prossimo al trasferimento in prestito al Lione, non figura tra i convocati. L'elenco comprende inoltre Perin, Pinsoglio, Celik, Miretti, Rugani, Joao Mario, Arthur, Cabal, Owusu, Gil Puche, Oboavwoduo ed Elimoghale.

Visto il suo imminente passaggio in prestito al Lione, Lois Openda non figura neanche tra i giocatori a disposizione di Spalletti. L'elenco comprende: Perin, Pinsoglio, Celik, Miretti, Rugani, Joao Mario, Arthur, Cabal, Owusu, Gil Puche, Oboavwoduo, Elimoghale.??Standard Liegi (3-5-2): Epolo; Karamoko, Hautekiet, Mortensen; Fossey, Abid, Ilaimaharitra, Trouillet, Drammeh; Nielsen, Nkada. All. Euvrard.??Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Licina, Adzic, Boga; Durmisi. All. Spalletti. Diverse defezioni per Spalletti, che non potrà contare su Yildiz, Zhegrova, Milik, Ekhator, Thuram, Pedro Felipe e Koopmeiners. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20 Standard Liegi-Juve: Spalletti lancia i baby Licina e Durmisi e conferma Douglas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Formazioni ufficiali Standard Liegi Juve: Spalletti lancia Licina e Durmisi. Confermato Douglas LuizLuciano Spalletti ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita di allenamento tra Standard Liegi e Juventus.

Standard Liegi Juve LIVE: Spalletti lancia Licina e Durmisi, le scelte ufficiali per l’amichevoleL’allenatore ha annunciato le formazioni ufficiali per l’amichevole tra la squadra locale e la Juventus.

Temi più discussi: Dove vedere Standard Liegi-Juventus in streaming gratis: orario e come registrarsi; Standard Liegi-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole; Juventus-Standard Liegi: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole; Juventus, i convocati di Spalletti per l'amichevole con lo Standard Liegi.

Seconda gara amichevole della nuova stagione Standard Liegi ? 20:00 CEST LIVE su Juventus.com e App, registrati ora juve.it/Jcom-Registrat… Powered by @Jeep x.com

Diretta Juve-Liegi: formazioni e risultato in tempo reale. Le scelte di SpallettiI bianconeri tornano in campo per la seconda amichevole stagionale: tanti giovani da testare, tutta la partita e il post live con noi ... tuttosport.com

Dove vedere Standard Liegi-Juve in tv? Dazn o Sky, orarioÈ già entrata nel vivo la nuova stagione della Juventus. Tra le sedute di allenamento alla Continassa e la prima amichevole contro il Basilea, i bianconeri stanno scaldando i motori in vista del debut ... msn.com