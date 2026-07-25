Highlights Gol Standard Liegi Juve LIVE | le immagini del match – VIDEO

Quattro giocatori della Juventus sono stati convocati per la partita contro lo Standard Liegi. La gara si è svolta questa sera, con immagini e video disponibili. Sono stati messi in vendita i biglietti per l’amichevole tra la prima squadra e la squadra di Next Gen, con modalità di acquisto indicate.

Mercato Juve: quattro bianconeri sotto esame questa sera contro lo Standard Liegi. La lista dei bianconeri nel mirino In vendita i biglietti per l’amichevole tra la Juve e la Next Gen: ecco come acquistare i tagliandi. C’è una grande novità Juventus Next Gen, i giovani bianconeri sono oro per le casse del club: ecco quanto la Vecchia Signora ha guadagnato con le cessioni Juventus Women Aarau 5-1: largo successo per le bianconere nel secondo test estivo. Come è andata Juventus Women, è anche ufficiale: Remina Chiba è una nuova giocatrice bianconera. I dettagli dell’accordo e le prime dichiarazioni Elimoghale convocato per la prima volta da Spalletti: alla scoperta del talento italiano della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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