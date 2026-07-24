Ultimissime Juve LIVE | i convocati per lo Standard Liegi Le condizioni di Milik e Zhegrova

La Juventus ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro lo Standard Liegi. Tra i presenti figurano diversi titolari, mentre altri sono assenti per infortunio o scelta tecnica. Le condizioni di Milik e Zhegrova sono state aggiornate: il primo si è allenato con il gruppo, il secondo ha svolto lavoro personalizzato. La lista ufficiale è stata pubblicata poco prima del match.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 24 luglio 2026. Perché Zhegrova e Milik non sono stati convocati per Standard Liegi Juve. Ore 19:10 – Milik e Zhegrova non sono stati inseriti fra i convocati per la sfida fra Standard Liegi e Juve per la gestione dei carichi di lavoro. Le ultime Convocati Juve per lo Standard Liegi: prima chiamata per Celik, la decisione su Thuram e Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Perché Zhegrova e Milik non sono stati convocati per Standard Liegi Juve?Milik e Zhegrova non sono stati convocati per la partita tra Standard Liegi e Juventus per motivi legati alla gestione dei carichi di lavoro.

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