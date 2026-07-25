Il match tra Standard Liegi e Juventus si è concluso senza reti, con una conclusione di Adzic che ha colpito un palo. Nkada ha avuto una buona occasione, ma Di Gregorio è riuscito a neutralizzarla. Durante la partita sono state mostrate alcune decisioni di moviola, senza ripercussioni sul risultato finale. La sfida, valida come secondo test pre-campionato, si è svolta senza cambi di risultato.

di Marco Baridon Standard Liegi Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo test amichevole pre-campionato. Dopo lo 0-0 contro il Basilea, la Juve scende in campo nella seconda amichevole pre-stagionale. Bianconeri ospiti dello Standard Liegi al Dufrasne. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Standard Liegi Juve 0-0: sintesi e moviola. 12? LICINA PERICOLOSO IN AREA – Molto sollecitato in questo inizio di partita il classe 2007. Gran controllo, si porta avanti il pallone di tacco ma non riesce a trovare la conclusione: fermato dall’uscita di Epolo. 9? OCCASIONE NKADA – Standard pericolosissimo in questa fase! Kalulu tagliato fuori dal movimento a sinistra dei belgi, traversone a rimorchio per Nkada che svirgola completamente la conclusione e cestina la chance invitante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Standard Liegi Juve 0-0 LIVE: ci prova Adzic, Nkada ‘grazia’ Di Gregorio

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