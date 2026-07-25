Stalking in palestra | fidanzato geloso fa investire l’istruttore Era convinto che insidiasse la sua compagna
Un uomo ha investito un istruttore in una palestra del Riminese, accusato di stalking. Secondo la Procura, il gesto sarebbe stato scatenato dalla gelosia del fidanzato, convinto che l’istruttore avesse interesse verso la sua compagna. L’incidente è avvenuto il 25 luglio 2026. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire i motivi e le responsabilità dell’accaduto. Nessuna altra informazione è stata resa nota.
Rimini, 25 luglio 2026 – Una storia di gelosia nata all’interno di una palestra del Riminese e che, secondo la Procura, sarebbe degenerata fino a trasformarsi in un vero e proprio caso di stalking. Al centro dell’inchiesta c’è un 34enne riminese, accusato di aver perseguitato un personal trainer che riteneva troppo vicino alla propria compagna. Nei suoi confronti è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento. L’uomo, difeso dall’avvocato Carlo Alberto Zaina del foro di Rimini, respinge le accuse a suo carico e si è detto pronto a chiarire la sua posizione di fronte al gip. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Coriano nel corso di una lunga indagine durata per mesi, tutto sarebbe iniziato in palestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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