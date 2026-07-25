Stalking in palestra | fidanzato geloso fa investire l’istruttore Era convinto che insidiasse la sua compagna

Notizia in breve

Un uomo ha investito un istruttore in una palestra del Riminese, accusato di stalking. Secondo la Procura, il gesto sarebbe stato scatenato dalla gelosia del fidanzato, convinto che l’istruttore avesse interesse verso la sua compagna. L’incidente è avvenuto il 25 luglio 2026. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire i motivi e le responsabilità dell’accaduto. Nessuna altra informazione è stata resa nota.