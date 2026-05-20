Violenta la compagna davanti alla figlia piccola | Geloso ossessivo
Un uomo di 27 anni, originario di Bari, è stato arrestato dai carabinieri di Trinitapoli con l’accusa di aver maltrattato la compagna e di aver commesso violenza sessuale. Secondo le notizie, l’uomo avrebbe agito in presenza della figlia piccola, rendendo la situazione ancora più grave. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto dopo aver ricevuto segnalazioni e aver raccolto testimonianze che confermerebbero le accuse. La donna avrebbe subito comportamenti violenti e molestie da parte del 27enne.
Un ragazzo di 27 anni originario di Bari è stato arrestato dai carabinieri di Trinitapoli con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della compagna. Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia è scattato al termine delle indagini. 🔗 Leggi su Today.it
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