L’imputato, accusato di stalking alla ex e di aver toccato la figlia di cinque anni, è stato giudicato colpevole. Il pm ha evidenziato che le missive inviate dall’uomo contenevano messaggi molto forti e gravi, e ha confermato anche la presenza di violenza sessuale. La richiesta di condanna è di nove anni di carcere, anche se l’imputato non era presente in aula durante l’udienza. La sentenza sarà decisa dal collegio.

"I fatti sono provati. Le missive contengono cose gravi. Molto forti. E’ provata anche la violenza sessuale ", dice il pm Niccolò Ludovici chiedendo al collegio Frangini 9 anni per l’imputato che non è presente in aula. Si trova recluso in un carcere siciliano per reati diversi. "Non si è limitato a mandare lettere ma ha incaricato persone di metterle nella cassetta della posta della sua ex compagna. Poi le videochiamate e telefonate, la faceva pedinare – sottolinea l’avvocato Maurizio Forzoni che rappresenta le parti civili, madre e figlia – tanto che poi le diceva come era vestita quando usciva. La mia assistita si è trasferita in un altro paese della nostra provincia insieme alla figlia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fa stalking alla ex. Tocca sua figlia: 5 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA MIA SORELLINA NON VOLEVA SOLO GIOCARE CON ME… | Matilda

Notizie e thread social correlati

Giulia De Lellis denuncia stalking e violazione della privacy: coinvolta sua figlia PriscillaNelle ultime ore, Giulia De Lellis, nota influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha presentato una denuncia ufficiale per stalking e...

Pedina l’ex amante gay davanti alla figlia: a processo per stalkingUn uomo di 51 anni, impiegato comunale, è stato portato a processo con l’accusa di stalking nei confronti di una coppia residente in zona Corviale.

Temi più discussi: Fa stalking alla ex. Tocca sua figlia: 5 anni; Stalking: condannato a un anno e mezzo di carcere per le minacce all’ex compagna -; Bari, 50enne del Brindisino a giudizio per stalking: il fascicolo sulle 79 chiamate alla ex e il giudizio immediato.

Fa stalking alla ex. Tocca sua figlia: 5 anniI fatti sono provati. Le missive contengono cose gravi. Molto forti. E’ provata anche la violenza sessuale, dice il pm Niccolò Ludovici chiedendo al collegio Frangini 9 anni per l’imputato che non è ... lanazione.it

Porto Recanati, manda foto porno alla suocera e fa stalking alla ex, condannatoPORTO RECANATI - Dopo la rottura della relazione sentimentale aveva iniziato a perseguitare la ex con minacce, insulti e pedinamenti, poi aveva inviato alla mamma di lei delle ... corriereadriatico.it