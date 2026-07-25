Un consigliere comunale ha segnalato che i lavori allo stadio Franchi hanno lasciato i piloni in mezzo alla gradinata Fiesole, oscurando la visuale a circa mille spettatori. La denuncia è arrivata da un architetto che ha evidenziato come questa situazione comprometta l’esperienza degli spettatori. La replica di un rappresentante dell’amministrazione non si è fatta attendere, senza tuttavia fornire dettagli specifici. La questione riguarda principalmente l’impatto visivo dei piloni durante le partite.

Il consigliere comunale Massimo Sabatini (Lista Schmidt), di professione architetto, attacca i lavori del Franchi e denuncia: "A fronte di una spesa pubblica sempre più alta, non è neppure assicurato un risultato architettonico all'altezza del Franchi, di Pier Luigi Nervi e di Firenze: i piloni in mezzo non si possono vedere, oscurano 1000 posti nella sola Curva Fiesole privando altrettanti spettatori della completa visuale del campo di gioco" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Stadio Franchi, Sabatini denuncia: “I piloni in mezzo alla Fiesole oscurano mille spettatori”. La replica di Burgassi

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