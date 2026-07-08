In Palazzo Vecchio si è verificata una lite sulla concessione di 60 anni dello stadio Franchi alla Fiorentina. Le opposizioni hanno criticato la decisione della giunta comunale, evidenziando disaccordi e tensioni tra i gruppi politici. La discussione si è accesa durante una riunione, con interventi che hanno coinvolto più rappresentanti delle forze di minoranza. La questione riguarda il prolungamento della gestione dell’impianto sportivo da parte della squadra di calcio.

E' bagarre, in Palazzo Vecchio, sulla nuova concessione dello stadio Franchi alla Fiorentina. Le opposizioni in Palazzo Vecchio attaccano la giunta guidata da Sara Funaro perché il club viola darebbe un contributo minimo, 55 milioni, a fronte di una concessione per 60 anni di uno stadio che, alla fine, sarà ristrutturato con almeno 200 milioni di fondi pubblici. Ed ecco le posizioni espresse durante e dopo il dibattito in Consiglio comunale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Stadio Franchi: bagarre in Palazzo Vecchio sulla concessione alla Fiorentina per 60 anni

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