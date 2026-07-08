Stadio Franchi spunta una prima ipotesi di concessione alla Fiorentina | 60 anni per 55 milioni E scoppia la bufera politica

Da corrierefiorentino.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È emersa una prima ipotesi di concessione dello stadio Franchi alla Fiorentina, con un accordo di 60 anni e un investimento di 55 milioni di euro. La proposta ha suscitato forti reazioni politiche, creando tensioni tra le parti coinvolte. La questione riguarda i fondi mancanti per coprire tutti i costi dei lavori di ristrutturazione, che potrebbero essere coperti dall’accordo con la squadra di calcio.

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Bufera politica sui lavori dello stadio Franchi e i 55 milioni di euro che mancano per coprire tutti i costi che, però, potrebbero arrivare dalla Fiorentina. A scatenare la querelle la Commissione di ieri per esaminare la proposta di delibera per gli equilibri di bilancio per le annualità 2026-28, alla quale hanno partecipato la sindaca Sara Funaro e l’assessore competente Giovanni Bettarini. Nei faldoni degli allegati è spuntato anche lo stadio Franchi con la stima di una redditività dell’impianto per i prossimi 60 anni di 1,5 miliardi di euro — circa 25 milioni annui — e i 55 milioni da reperire attraverso risorse private per completare l’ammodernamento. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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