La Fiorentina ha richiesto una concessione dello stadio Franchi di 90 anni. La richiesta comprende anche un investimento di 30 milioni di euro per arredi e strutture interne. La società mira a ottenere una lunga durata della concessione per pianificare a lungo termine lo sviluppo e la gestione dell’impianto. La richiesta è stata formalizzata, ma non sono stati ancora annunciati dettagli o accordi definitivi.

Firenze, 25 luglio 2026 – Poco meno di un secolo: novanta anni. È l’obiettivo della Fiorentina per la concessione dello stadio Franchi. Una convenzione extra large, come le ambizioni di un club abituato a programmare a lungo, anche lunghissimo termine. Perché in effetti novant’anni è un tempo enorme che quasi ’bissa’ la storia della Fiorentina, ormai prossima a celebrare il traguardo del centenario. Del resto Rocco Commisso ha sempre pensato – e agito – in grande. Così è stato con il Viola Park, un gioiello con pochi eguali in Europa. E verso quella grandezza è orientato anche il figlio Giuseppe. La proposta propedeutica al project financing che la Fiorentina ha recapitato a Palazzo Vecchio non è solo frutto dell’ambizione e della lungimiranza ma considera nel dettaglio vari aspetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Stadio Franchi, le richieste della Fiorentina: concessione lunga 90 anni, ma anche 30 milioni di arredi

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Il nuovo stadio della Fiorentina costerà circa 275 milioni di euro!

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