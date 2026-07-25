La Fiorentina ha presentato al Comune una proposta di finanziamento da 55 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi. Venerdì, la giunta comunale ha approvato una delibera di indirizzo che riconosce l’avvio della procedura relativa alla proposta del club viola. La decisione segna un passo concreto nella volontà di sostenere economicamente il restauro dello stadio. La proposta ora passa alle valutazioni successive da parte delle autorità comunali.

Sulla partecipazione alla ristrutturazione del Franchi la Fiorentina ha rotto gli indugi e ora fa sul serio. Venerdì la giunta guidata dalla sindaca Sara Funaro ha approvato una delibera di indirizzo dove si prende atto dell’avvio della procedura sulla proposta del club viola per sostenere finanziariamente i lavori. Inoltre, nello stesso documento, viene ribadita la candidatura di Firenze ad ospitare una o più partite dei campionati europei di calcio del 2032 (che si divideranno tra Italia e Turchia). A fine aprile la Fiorentina consegnò a Palazzo Vecchio una formale manifestazione di interesse per partecipare ai lavori di restyling dell’impianto, finanziandoli con 55 milioni di euro. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Stadio Franchi, la Fiorentina porta in Comune la proposta per finanziare i lavori con 55 milioni

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2026-04-27 FIRENZE - STADIO, LA FIORENTINA VUOLE METTERE SUL PIATTO 55 MILIONI

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