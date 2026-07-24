Stadio Franchi svolta nei lavori | la Fiorentina presenta la proposta di project financing

La Fiorentina ha presentato a Palazzo Vecchio una proposta di project financing per il secondo lotto di lavori allo stadio Franchi. La presentazione segna una svolta nel processo di riqualificazione dell'impianto. La proposta è stata consegnata ufficialmente, aprendo la strada alle successive valutazioni da parte delle autorità competenti. Nessun dettaglio sui contenuti specifici della proposta è stato reso noto.

Firenze, 24 luglio 2026 – Svolta per i lavori di riqualificazione allo stadio Franchi. La Fiorentina ha presentato a Palazzo Vecchio la sua proposta per il project financing relativo al secondo lotto dei lavori. Nei giorni scorsi è stata avviata la conferenza dei servizi che ha 60 giorni di tempo per analizzare i documenti e rimettere alla giunta il responso sull'interesse pubblico della proposta viola. Si va dunque oltre il 31 luglio, ultima data disponibile per presentare alla Figc la candidatura di Firenze a ospitare alcune partite di Euro32. Nessun problema: il Comune a breve pubblicherà una delibera per mettere nero su bianco che la copertura finanziaria del secondo lotto è garantita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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