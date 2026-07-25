La Fiorentina ha presentato la candidatura Euro32 per lo stadio Franchi, con una proposta da 32 milioni di euro. Il Comune di Firenze ha dichiarato che, se mancheranno fondi, coprirà la differenza con un mutuo o risorse proprie. I 55 milioni di euro necessari per il secondo lotto dei lavori saranno assicurati, senza specificare la provenienza dei fondi. La candidatura è ora blindata e pronta per la fase successiva.

Firenze, 25 luglio 2026 – I soldi non sono più un problema. Che arrivino dalle casse della Fiorentina o che sia il Comune di Firenze a farsi carico di un maxi mutuo, il succo non cambia: la copertura finanziaria – i famosi 55 milioni di euro mancanti per completare il secondo lotto dei lavori allo stadio Franchi – saranno garantiti. Senza se e senza ma. Non era un passaggio banale né scontato. E adesso Palazzo Vecchio lo mette nero su bianco con una delibera, approvata ieri nell’ottica di blindare con la Figc la candidatura dell’impianto a ospitare le partite di Euro2032. La svolta è arrivata con la presentazione da parte della Fiorentina della sua proposta preliminare finalizzata al futuro project financing. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio Franchi, c’è la proposta viola. Euro32, candidatura blindata. Il Comune: “Se mancano i soldi li mettiamo noi”

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