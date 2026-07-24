Stadio Franchi | Fiorentina ha presentato la proposta Palazzo Vecchio conferma la candidatura per Euro 2032

Notizia in breve

La Fiorentina ha presentato una proposta per lo stadio Franchi, mentre Palazzo Vecchio ha confermato la candidatura per Euro 2032. La giunta comunale ha approvato oggi, 24 luglio 2026, una delibera di indirizzo che prende atto dell’avvio del procedimento relativo. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti della proposta né sui passaggi successivi. La decisione riguarda l’assegnazione e l’eventuale riqualificazione dello stadio.