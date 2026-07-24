Stadio Franchi | Fiorentina ha presentato la proposta Palazzo Vecchio conferma la candidatura per Euro 2032
La Fiorentina ha presentato una proposta per lo stadio Franchi, mentre Palazzo Vecchio ha confermato la candidatura per Euro 2032. La giunta comunale ha approvato oggi, 24 luglio 2026, una delibera di indirizzo che prende atto dell’avvio del procedimento relativo. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti della proposta né sui passaggi successivi. La decisione riguarda l’assegnazione e l’eventuale riqualificazione dello stadio.
La giunta di Palazzo Vecchio ha approvato oggi, 24 luglio 2026, una delibera di indirizzo con cui prende atto dell'avvio del procedimento relativo alla proposta presentata dalla Fiorentina per partecipare, attraverso un project financing, al secondo lotto dei lavori della ristrutturazione del Franchi, conferma il percorso della candidatura dello stadio di Campo di Marte a Euro 2032 e impartisce gli indirizzi necessari a garantire il completamento della sua riqualificazione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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