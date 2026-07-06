Durante un incontro a Roma tra il ministro per lo Sport e il presidente della FIGC si è parlato anche dei lavori allo stadio Franchi. Sul tavolo, tra le questioni discusse, ci sono i progetti di ristrutturazione e i piani alternativi in caso di problemi. Si segnala che ci sono contestazioni da parte delle ditte coinvolte nel cantiere, creando un possibile scenario di emergenza. Un piano B è stato predisposto nel caso i lavori non possano proseguire come previsto.

Firenze, 6 luglio 2026 – C’erano anche i lavori allo stadio Franchi sul tavolo dell’incontro romano tra il ministro per lo Sport Andrea Abodi e il neo presidente della Figc, Giovanni Malagò. Il vertice dei giorni scorsi è servito per condividere l’articolato lavoro verso gli Europei del 2032. La città di Firenze resta in lizza per entrare tra le 5 sedi italiane che la Figc proporrà all’Uefa per ospitare le gare del torneo. Ma anche gli stadi candidati e poi esclusi potranno essere della partita come ’riserve’. È una delle novità evidenziate da Malagò dopo la riunione, durata circa tre ore: “È un’opportunità per il Paese perché ci potranno essere degli stadi a supportare i 5 impianti iniziali, nel caso in cui in futuro dovesse sorgere qualche problema”, ha chiarito il numero uno della Figc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio Franchi tra futuro e cantiere. Per Euro32 c’è anche il piano B. Contestazioni delle ditte, è giallo

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CURVA FIESOLE E STADIO FRANCHI, RIPRESE CON DRONE E I CENTO ANNI DELLA FIORENTINA SABATO 20 GIUGNO

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