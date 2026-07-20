Taranto | verso i Giochi del Mediterraneo la piscina Ferrarese | destinata a servire le future generazioni

Notizia in breve

La piscina Ferrarese a Taranto, inaugurata ieri, è stata illuminata dalla luce del sole e del mare. Costruita per i Giochi del Mediterraneo, sarà utilizzata anche in futuro da diverse generazioni. La struttura si trova sul lungomare e sarà aperta al pubblico dopo l’evento. Nessun dettaglio sui costi o sui tempi di apertura. La piscina è destinata a rimanere come patrimonio per la città e i suoi abitanti.