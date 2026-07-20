Taranto | verso i Giochi del Mediterraneo la piscina
A Taranto, la piscina costruita per i Giochi del Mediterraneo è stata inaugurata ieri. La struttura, che illumina il mare, sarà utilizzata anche in futuro, secondo quanto dichiarato da un rappresentante locale. La piscina è parte delle infrastrutture realizzate per l'evento sportivo e sarà aperta alle generazioni successive. Non sono stati annunciati dettagli su eventuali utilizzi successivi o sulla gestione della struttura.
Scrive Massimo Ferrarese: Quella luce che da ieri illumina il mare di Taranto non è solo quella di un’opera costruita per i Giochi del Mediterraneo, ma destinata a servire le future generazioni.! L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Taranto verso i Giochi del Mediterraneo 2026: la sfida del dopo evento
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