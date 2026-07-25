sport e sociale domani torna la corsa a colori

Con grande impegno da parte del Comitato dei genitori della scuola primaria di Lamporecchio viene organizzata la seconda edizione della manifestazione, denominata " Corsa a colori ". Iniziativa, che si svolgerà domani, domenica 26 luglio, con il ritrovo alle 18, nella centrale Piazza Berni. La manifestazione ha il patrocinio del comune di Lamporecchio. L’iscrizione alla corsa prevede un contributo di cinque euro. Il ricavato sarà interamente devoluto alla scuola primaria Dei. Si tratta di un’iniziativa finalizzata a creare un momento di socialità e di allegria aperta a tutti. Verrà fatto un percorso di 4,2 km, interamente sul territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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