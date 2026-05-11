Verona si sveglia prima dell’alba | torna la corsa 5.30 tra sport benessere e ciliegie fresche
A Verona, molti si preparano ad alzarsi prima dell’alba per partecipare all’edizione 2024 della corsa “5.30 - The Secret Ingredient”, in programma venerdì 15 maggio. Si tratta di un evento non competitivo che coinvolge sia sportivi che persone in cerca di benessere, con un percorso che attraversa il centro storico. La manifestazione prevede anche soste per gustare ciliegie fresche, un elemento caratteristico di questa iniziativa.
Verona si prepara ad alzarsi prima dell’alba per la nuova edizione della “5.30 - The Secret Ingredient”, la corsa-camminata non competitiva che venerdì 15 maggio riporterà migliaia di persone nel cuore della città alle 5.30 del mattino. Piazza Bra sarà ancora una volta il punto di partenza di un.🔗 Leggi su Veronasera.it
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Su Vlahovic non cambio idea a differenza vostra che prima lo odiate e poi ogni volta che fa un gol pensate che sia un Osimhen o Lewandowski. Contro Verona e Lecce mettendo da parte i gol ha fatto schifo, come faceva schifo prima di infortunarsi. Sveglia, c' x.com
Il Cholito ha dato la sveglia, ha suonato la carica, ha dato la svolta alla giornata. Anche contro il Sassuolo, Simeone è stato il primo a mandare il Torino in gol, come gli è già capitato in tutte le altre undici volte in cui ha segnato in questa stagione. Adesso p facebook
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