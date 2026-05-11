A passo svelto o di corsa per sport e solidarietà | torna la Camminata per la Pellegrina
Venerdì 15 maggio si terrà la 31ª edizione della “Camminata per la Pellegrina”, un evento che combina sport e solidarietà. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione La Ricerca, con il supporto organizzativo del Comitato provinciale marce non competitive di Piacenza e con il patrocinio della Federazione internazionale sport. La manifestazione prevede un percorso a passo svelto o di corsa, aperto a tutti.
Venerdì 15 maggio appuntamento con lo sport e la solidarietà per la 31ma edizione della “Camminata per la Pellegrina” proposta da Fondazione La Ricerca con la collaborazione organizzativa del Comitato provinciale marce non competitive Piacenza e il patrocinio di Federazione internazionale sport.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Fisioterapista Dottssa Elisabeth Fichera. Scott Dugdale · 70's Rockin Road Trip. Muoviamoci sempre ovunque siamo.... dentro sul tappeto da corsa o fuori all'aperto, la camminata a passo svelto è ottima per tutti, grandi e piccoli, pazienti sani o con patologie co facebook
Quanto può aiutare la camminata quotidiana nella perdita di peso? reddit
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