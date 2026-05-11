A passo svelto o di corsa per sport e solidarietà | torna la Camminata per la Pellegrina

Da ilpiacenza.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio si terrà la 31ª edizione della “Camminata per la Pellegrina”, un evento che combina sport e solidarietà. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione La Ricerca, con il supporto organizzativo del Comitato provinciale marce non competitive di Piacenza e con il patrocinio della Federazione internazionale sport. La manifestazione prevede un percorso a passo svelto o di corsa, aperto a tutti.

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Venerdì 15 maggio appuntamento con lo sport e la solidarietà per la 31ma edizione della “Camminata per la Pellegrina” proposta da Fondazione La Ricerca con la collaborazione organizzativa del Comitato provinciale marce non competitive Piacenza e il patrocinio di Federazione internazionale sport.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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