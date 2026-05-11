A passo svelto o di corsa per sport e solidarietà | torna la Camminata per la Pellegrina

Venerdì 15 maggio si terrà la 31ª edizione della “Camminata per la Pellegrina”, un evento che combina sport e solidarietà. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione La Ricerca, con il supporto organizzativo del Comitato provinciale marce non competitive di Piacenza e con il patrocinio della Federazione internazionale sport. La manifestazione prevede un percorso a passo svelto o di corsa, aperto a tutti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui