Per quattro giorni i bidoni dei rifiuti sono rimasti abbandonati sulla piazza principale di Maresca. La Pro Loco ha espresso disappunto in una nota firmata dal presidente, chiedendo maggiore tutela e sollecitando interventi per evitare il ripetersi di situazioni simili. La disorganizzazione ha causato problemi di decoro e igiene nella zona.

Bidoni dei rifiuti abbandonati sulla piazza per quattro giorni: la Pro Loco affida la propria amarezza a una nota firmata dal presidente, Manuel Ricciarelli: "Mi voglio scusare per la spiacevole situazione creatasi in questi giorni con i bidoni in piazza Appiano a Maresca. Come nelle feste precedenti, avevamo richiesto bidoni aggiuntivi per le nostre manifestazioni più la pulizia straordinaria il giorno seguente ogni evento. Per Extramangiando e per Auotomotive il servizio è stato eseguito correttamente, i bidoni sono stati portati il sabato e ritirati il lunedì mattina. Purtroppo, dopo la festa Patronale, non è stato eseguito il ritiro il lunedì mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sporcizia e rifiuti a Maresca: "Serve tutela"

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