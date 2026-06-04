La denuncia di un lettore | Sporcizia e erbacce sul lungomare sud serve più cura alla città FOTO

Un lettore ha segnalato che il tratto di lungomare tra il Ponte del Mare e piazza Le Laudi presenta erbacce, sporcizia e zone trascurate. Le foto scattate il 2 giugno mostrano aiuole abbandonate, pavimentazioni usurate e una generale mancanza di manutenzione. La denuncia evidenzia uno stato di degrado e di abbandono nella zona, con l’obiettivo di richiedere maggiore attenzione e cura da parte delle autorità competenti.

“Il lungomare, nel tratto che va dal Ponte del Mare a piazza Le Laudi, è sporco e trascurato”. A denunciarlo è un lettore che con alcune foto scattate il 2 giugno, mostra qual è la situazione tra “erbacce, sporcizia diffusa, mancanza di attenzione, aiuole abbandonate, pavimentazioni delle zone. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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