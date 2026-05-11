Rifiuti e sporcizia vicino a una scuola la denuncia
Un lettore ha segnalato la presenza di rifiuti e sporcizia vicino alla scuola “Alfonso Gatto” in via Francesco Gaeta a Salerno. Secondo quanto riferito, i rifiuti sono abbandonati lungo la strada e si trovano a poca distanza dall’edificio scolastico. La segnalazione evidenzia la situazione di degrado in un’area frequentata da bambini, lasciata senza interventi da parte delle autorità competenti.
Rifiuti sparsi e abbandonati a Salerno, in via Francesco Gaeta, vicino alla scuola “Alfonso Gatto”. La segnalazione arriva in redazione da un nostro lettore: “È una vergogna da parte delle istituzioni lasciare un luogo abbandonato dove ci sono bambini. Purtroppo dalle foto non si può sentire il.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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?? Mattinata, minacce e offese al vicino disabile: divieto di avvicinamento per un 63enne?? Dal balcone avrebbe lanciato rifiuti e sporcizia dentro casa del vicino, mentre nel garage gli avrebbe anche ostacolato l’uso della sedia a rotelle. Le accuse parlano in facebook
La raccolta porta a porta a @Roma, zona Ottavia, è un fallimento se i rifiuti non vengono ritirati quotidianamente. Quando AMA passa in ritardo, spesso tutto finisce nei camion senza alcuna differenziazione. Risultato: degrado, sporcizia e un servizio che così n x.com
Mio figlio di 6 anni ha fatto un nido di barba da collo, ed è tutta colpa mia. reddit
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