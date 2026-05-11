Rifiuti e sporcizia vicino a una scuola la denuncia

Un lettore ha segnalato la presenza di rifiuti e sporcizia vicino alla scuola “Alfonso Gatto” in via Francesco Gaeta a Salerno. Secondo quanto riferito, i rifiuti sono abbandonati lungo la strada e si trovano a poca distanza dall’edificio scolastico. La segnalazione evidenzia la situazione di degrado in un’area frequentata da bambini, lasciata senza interventi da parte delle autorità competenti.

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Rifiuti sparsi e abbandonati a Salerno, in via Francesco Gaeta, vicino alla scuola “Alfonso Gatto”. La segnalazione arriva in redazione da un nostro lettore: “È una vergogna da parte delle istituzioni lasciare un luogo abbandonato dove ci sono bambini. Purtroppo dalle foto non si può sentire il.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il caso palasport. Rifiuti e sporcizia: parte la bonificaIl Comune ha deliberato un intervento da 105mila euro per la bonifica interna del palazzetto dello sport di via Cervi. Massaggi nell’illegalità e tra la sporcizia a terra: denuncia e maxi multaSan Martino Siccomario (Pavia) – La targa sulla porta diceva che in quei locali c’era un centro massaggi, ma all’interno poco faceva pensare che in... Argomenti più discussi: Un cittadino: Sporcizia, rifiuti ed erba sfalciata in parte sul lungomare Colombo [FOTO] :: Segnalazione a Pescara; Degrado e sporcizia nei fortini di Quartello: le associazioni si mobilitano per le pulizie; Mattino Cinque: Bergamo, senzatetto bivaccano al parco vicino all'asilo Video; Roma, via Statilia tra rifiuti e roghi nel parco: cresce l’allarme dei residenti. La raccolta porta a porta a @Roma, zona Ottavia, è un fallimento se i rifiuti non vengono ritirati quotidianamente. Quando AMA passa in ritardo, spesso tutto finisce nei camion senza alcuna differenziazione. Risultato: degrado, sporcizia e un servizio che così n x.com Mio figlio di 6 anni ha fatto un nido di barba da collo, ed è tutta colpa mia. reddit Il caso palasport. Rifiuti e sporcizia: parte la bonificaIl Comune ha deliberato un intervento da 105mila euro per la bonifica interna del palazzetto dello sport di via Cervi. L’operazione prevede la rimozione delle macerie accumulate nel tempo a causa di ... ilgiorno.it