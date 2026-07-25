Splendido Norris | sua la pole all' Hungaroring Poi Hamilton e Leclerc Antonelli 4°

Lando Norris ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 con un tempo di 1:17. Hamilton e Leclerc si sono classificati rispettivamente secondo e terzo. Antonelli si è piazzato al quarto posto.

È un super Lando Norris quello che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. Il pilota della McLaren timbra un eccellente 1:17.207 e domani in gara scatterà così dalla prima casella in griglia di partenza. Alle sue spalle chiude un fantastico Hamilton (+0.012), seguito poi dall’altra Ferrari di Leclerc (+0.230). Antonelli firma invece il quarto tempo, mentre Piastri chiude la Top5, davanti a Verstappen e Russell: entrambi provocano una bandiera gialla nel finale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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