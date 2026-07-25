È un super Lando Norris quello che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. Il pilota della McLaren timbra un eccellente 1:17.207 e domani in gara scatterà così dalla prima casella in griglia di partenza. Lewis Hamilton aveva chiuso secondo (+0.012), ma è stato in seguito penalizzato per impeding aver ostacolato Oscar Piastri e alla fine partirà quinto., Scala secondo Charles Leclerc (+0.230) e terzo Kimi Antonelli, mentre Piastri è quarto. Dietro Hamilton partiranno Verstappen e Russell: entrambi provocano una bandiera gialla nel finale., LE QUALIFICHELa prima sorpresa nelle qualifiche del sabato... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Splendido Norris: sua la pole all'Hungaroring davanti a Leclerc. Beffa Hamilton, penalizzato e 5°

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Splendido Norris: sua la pole all'Hungaroring. Poi Hamilton e Leclerc. Antonelli 4°Lando Norris ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 con un tempo di 1:17.

Norris in pole beffa Hamilton, secondo ma a rischio penalità. Leclerc terzo davanti ad AntonelliNel Gran Premio di Ungheria, Norris ottiene la pole position, superando Hamilton, che comunque partirà in prima fila.