Splendido Norris | sua la pole all' Hungaroring davanti a Leclerc Beffa Hamilton penalizzato e 5°
Lando Norris ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, fermando il cronometro a 1:17. La sua prestazione supera quella di Charles Leclerc, secondo in classifica. Lewis Hamilton, penalizzato, scende in quinta posizione. Norris si conferma così tra i favoriti per la gara, mentre Hamilton si trova a dover partire più indietro dopo la penalizzazione.
È un super Lando Norris quello che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. Il pilota della McLaren timbra un eccellente 1:17.207 e domani in gara scatterà così dalla prima casella in griglia di partenza. Lewis Hamilton aveva chiuso secondo (+0.012), ma è stato in seguito penalizzato per impeding aver ostacolato Oscar Piastri e alla fine partirà quinto., Scala secondo Charles Leclerc (+0.230) e terzo Kimi Antonelli, mentre Piastri è quarto. Dietro Hamilton partiranno Verstappen e Russell: entrambi provocano una bandiera gialla nel finale., LE QUALIFICHELa prima sorpresa nelle qualifiche del sabato... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Splendido Norris: sua la pole all'Hungaroring. Poi Hamilton e Leclerc. Antonelli 4°Lando Norris ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 con un tempo di 1:17.
Norris in pole beffa Hamilton, secondo ma a rischio penalità. Leclerc terzo davanti ad AntonelliNel Gran Premio di Ungheria, Norris ottiene la pole position, superando Hamilton, che comunque partirà in prima fila.