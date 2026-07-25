Nel Gran Premio di Ungheria, Norris ottiene la pole position, superando Hamilton, che comunque partirà in prima fila. Hamilton è sotto investigazione per aver ostacolato Piastri in Q3, mentre Kimi è sotto esame per una possibile infrazione durante una bandiera gialla. Leclerc si qualifica terzo, davanti ad Antonelli. Norris rischia una penalità, ma al momento mantiene la posizione in griglia.

Nel Gp di Ungheria l’inglese della McLaren partirà davanti a tutti. Lewis sotto investigazione per aver ostacolato Piastri in Q3. Anche Kimi è sotto la lente dei giudici per una possibile infrazione durante il regime di bandiera gialla. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Repubblica.it - Norris in pole beffa Hamilton, secondo ma a rischio penalità. Leclerc terzo davanti ad Antonelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BEFFA NORRIS IN UNGHERIA! POLE per 0.012s su Hamilton! | L'ULTIMO GIRO del Q3 all'HUNGARORING

Notizie e thread social correlati

Pole di Norris, Hamilton beffato Leclerc è terzo, poi AntonelliLando Norris ha ottenuto la pole position al Gran Premio di Ungheria, battendo di soli 12 millesimi di secondo Lewis Hamilton.

F1, Lando Norris beffa Hamilton e si prende la pole a Budapest. In seconda fila Leclerc e AntonelliLando Norris ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d’Ungheria 2026, battendo Hamilton all’ultimo giro delle qualifiche.

Temi più discussi: GP Ungheria: Norris conquista la pole position, beffa per Hamilton secondo a 12 millesimi; Qualifiche Formula 1, Antonelli in pole e beffa Ferrari. La griglia di partenza Gp Belgio; F1, GP Belgio: Antonelli in pole a Spa; F1 Gp Belgio, Antonelli in pole davanti a Verstappen (col trucco). HIGHLIGHTS.

Norris in pole beffa Hamilton, secondo ma a rischio penalità. Leclerc terzo davanti ad Antonelli x.com

Pole di Norris, Hamilton beffato Leclerc è terzo, poi AntonelliIn Ungheria il campione del mondo in carica beffa il ferrarista per soli 12 millesimi, ma le Rosse riescono a tenere dietro i rivali della Mercedes ... panorama.it

F1 GP Ungheria: Norris in pole, beffato Hamilton di pochi millesimi. Antonelli quarto, male RussellIl pilota della McLaren Lando Norris ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, l’ultimo prima della pausa estiva del campionato della classe regina. A sorpresa il driver ... sportal.it