Spicy Fifty | il cocktail che unisce dolcezza e piccantezza

Notizia in breve

Un cocktail chiamato Spicy Fifty è stato al centro di una controversia legale per aver violato un brevetto di un’altra bevanda simile. Le accuse riguardano l’uso non autorizzato di ingredienti e tecniche di preparazione. La parte lesa ha presentato una denuncia presso il tribunale competente, chiedendo risarcimenti e un’ingiunzione contro la commercializzazione. La causa è attualmente in corso e si attende una decisione ufficiale.