Spicy Fifty | il cocktail che unisce dolcezza e piccantezza
Un cocktail chiamato Spicy Fifty è stato al centro di una controversia legale per aver violato un brevetto di un’altra bevanda simile. Le accuse riguardano l’uso non autorizzato di ingredienti e tecniche di preparazione. La parte lesa ha presentato una denuncia presso il tribunale competente, chiedendo risarcimenti e un’ingiunzione contro la commercializzazione. La causa è attualmente in corso e si attende una decisione ufficiale.
Quando si pensa ai cocktail moderni che hanno lasciato il segno nella mixology contemporanea, lo Spicy Fifty occupa senza dubbio un posto d’onore. Questo drink affascinante rappresenta l’equilibrio perfetto tra note dolci e piccanti, tra eleganza floreale e calore audace. Un cocktail che sa sorprendere, regalando un’esperienza sensoriale completa: dolcezza iniziale che si trasforma gradualmente in freschezza agrumata, per concludersi con un finale piccante che lascia un piacevole formicolio sul palato. La storia di un classico moderno. Lo Spicy Fifty nasce nel 2004-2005 dalla creatività di Salvatore Calabrese, uno dei bartender più celebri al mondo, conosciuto affettuosamente come “ The Maestro “. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
This Irish Whiskey Cocktail Is a Game Changer - Irish Breakfast Cocktail
Notizie e thread social correlati
Per Trump con l’Iran è “accordo o attacco fifty-fifty”, i mediatori vicini a un cessate il fuoco di 60 giorniIl presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le possibilità di un accordo con l’Iran sono pari a 50-50, indicando che potrebbe optare per un...
Leggi anche: Marcell Jacobs torna a sorridere: “Partenza piaciuta, contento fifty fifty”. E rilancia la sfida a Lyles…