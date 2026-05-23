Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le possibilità di un accordo con l’Iran sono pari a 50-50, indicando che potrebbe optare per un attacco o per un accordo. Nel frattempo, ci sono trattative in corso tra mediatori per un cessate il fuoco di 60 giorni. Le discussioni riguardano le azioni militari e le possibilità di una soluzione diplomatica per il conflitto. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

Donald Trump ha affermato ad Axios che le possibilità di un attacco o di un accordo sull’Iran sono “fifty-fifty”. Il presidente Usa, senza fornire dettagli, afferma che “ogni giorno va sempre meglio” e assicura che qualsiasi sia la decisione, non sarà svantaggiosa per Israele. Nel frattempo, i mediatori sarebbero vicini ad estendere il cessate il fuoco per 60 giorni. Trump: “Accordo o attacco, fifty-fifty” La promessa a Israele e i timori di Netanyahu Vicini a un cessate il fuoco di 60 giorni Trump: “Accordo o attacco, fifty-fifty” Donald Trump è intenzionato a prendere una decisione definitiva sulla guerra in Iran “entro domani”, domenica 24 maggio 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Per Trump con l’Iran è “accordo o attacco fifty-fifty”, i mediatori vicini a un cessate il fuoco di 60 giorni

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