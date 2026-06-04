Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in 9.99 secondi con un vento di 0,4 ms durante il Golden Gala allo Stadio Olimpico, finendo quinto nella tappa di Diamond League. Dopo la gara, ha commentato di essere soddisfatto della partenza e ha detto di sentirsi “fifty fifty”. Ha poi rilanciato la sfida a Lyles, senza ulteriori dettagli.

Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in 9.99 con 0,4 ms di vento a favore in occasione del Golden Gala, chiudendo al quinto posto la tappa valida per la Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica) andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 è riuscito a tornare sotto la barriera dei dieci secondi a due anni di distanza dall’ultima volta, facendo intuire di essere sulla strada giusta per tornare al livello dei giorni migliori. Tornato sotto la guida di coach Paolo Camossi, il velocista lombardo si sta muovendo con i passi giusti: allenamenti serrati, progressi costanti, apertura stagionale con un 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marcell Jacobs torna a sorridere: “Partenza piaciuta, contento fifty fifty”. E rilancia la sfida a Lyles…

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