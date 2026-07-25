Secondo un ricercatore, tra il 90 e il 95% della fauna ittica nel fiume Po è costituita da specie aliene invasive. Tra queste, il granchio blu ha percorso circa 200 chilometri nel corso del fiume. La stima si basa su dati indicativi raccolti da uno studioso associato all’università di Parma e fondatore di un museo paleoantropologico. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle altre specie presenti o sulla diffusione complessiva nel corso d’acqua.

Parma, 25 luglio 2026 – Non solo granchio blu: la fauna ittica nel Po “è costituita al 90-95% da specie aliene invasive”. La stima – “un dato indicativo” - è di Davide Persico, fondatore del Museo paleoantropologico di San Daniele Po, professore associato all’università di Parma, studioso appassionato del Grande Fiume. Professore, quali pesci si sono estinti? “Lo storione ormai è quasi introvabile, a parte qualche caso recente che probabilmente è dovuto e re-immissioni della specie. Anche le anguille ormai sono rarissime nel tratto intermedio del fiume, catturarne una è davvero un sogno, non se ne trovano più”. Da quanto tempo è così? “Ormai da una quindicina d’anni almeno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Specie aliene nel Po, l’invasione. Il professore: “Il granchio blu ha percorso 200 chilometri”

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