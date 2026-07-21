Specie aliene anche nel Po | il cuneo salino è un taxi?

Il cuneo salino si sta espandendo nel fiume Po e in altri corsi d'acqua come l’Adige e il Piave, portando sale e acqua salata in aree interne. Si tratta di un fenomeno in crescita, che interessa anche ecosistemi e specie invasive. La presenza di acqua salata può favorire l’insediamento di specie aliene, ma non è stato confermato che il cuneo funzioni come un “taxi” per queste specie. Lo studio del fenomeno è in corso.

Roma, 21 luglio 2026 – La marcia del cuneo salino - con il mare che invade il Po ma anche l’Adige o il Piave -, è un taxi per le specie aliene invasive? “Sicuramente è un fenomeno molto importante e anche ben studiato. Ma l’effetto tende ad essere momentaneo. E poi ad esempio nel caso del granchio blu, il Callinectes sapidus, non cambia nulla, questa specie si adatta benissimo alle acque dolci”. Francesco Tiralongo, ricercatore dell’Università di Catania, dà una risposta che non tranquillizza del tutto. E lo fa da un osservatorio speciale, da molti anni svolge un lavoro capillare sugli alieni che popolano il nostro mare con Alienfish – una rete che mette insieme scienziati, pescatori e sub – e con Ichthyo, progetto di divulgazione scientifica, ricerca e pesca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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