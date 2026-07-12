Un granchio blu è stato trovato spiaggiato a circa 70 chilometri dalla costa del Po. La portata del fiume a Pontelagoscuro è di 323 metri cubi al secondo, un valore molto basso rispetto alle norme. La riduzione del flusso idrico favorisce l’avanzata del sale e mette a rischio l’irrigazione delle aree agricole. Non sono stati segnalati altri animali o danni specifici. La situazione idrica nel fiume rimane sotto osservazione.

Ferrara, 11 luglio 2026 – La portata del Po a Pontelagoscuro, 323 metri cubi al secondo. Un abisso. Una portata troppo bassa, che non ferma l’avanzata del sale, a rischio anche l’ irrigazione. La media storica 1923-2024 è di 1100 metri cubi. Il cuneo dal mare è arrivato a 25 chilometri dalla foce. E’ il quadro drammatico sullo stato di salute del Grande Fiume tracciato da Legambiente, associazione che lancia un appello al Governo e alla Regioni, proposte per una gestione del bacino del Po. Bacino che ha un sapore amaro. A 70 chilometri dalla foce è stato trovato, spiaggiato, un granchio blu. Quella corazza, le chele, segni di una fuga dal mare, ormai una tavola d’acqua cocente, che lungo la costa annaspa per cercare ossigeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Granchio blu spiaggiato sul Po, era a 70 chilometri dalla costa”

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