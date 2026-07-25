Spazio silenzi e ritornanza | la valle con un solo abitante per chilometro quadrato

Notizia in breve

Un territorio dell'alta Val Maira è stato protagonista di un episodio in cui un solo abitante vive su ogni chilometro quadrato. La zona, descritta come lontana dal turismo di massa, ha visto un calo significativo di visitatori, lasciando spazio a spazi silenziosi e a un senso di ritornanza. La serie televisiva ha mostrato come l’isolamento sia diventato una difesa contro il sovraffollamento turistico, tra paesaggi naturali e memoria partigiana.