Spazio silenzi e ritornanza | la valle con un solo abitante per chilometro quadrato
Un territorio dell'alta Val Maira è stato protagonista di un episodio in cui un solo abitante vive su ogni chilometro quadrato. La zona, descritta come lontana dal turismo di massa, ha visto un calo significativo di visitatori, lasciando spazio a spazi silenziosi e a un senso di ritornanza. La serie televisiva ha mostrato come l’isolamento sia diventato una difesa contro il sovraffollamento turistico, tra paesaggi naturali e memoria partigiana.
La quarta puntata della serie ‘Via dalla pazza folla’ dedicata alle mete lontane dal turismo di massa, raccontate dalle firme di Repubblica. Viaggio nell’alta Val Maira, dove l’isolamento è diventato scudo per l’overtourism, tra natura e memoria partigiana. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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