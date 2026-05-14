Arriva il Blockhaus al Giro d’Italia! Salita durissima | le pendenze chilometro per chilometro
Il Giro d’Italia del 2026 si appresta a affrontare una delle sue tappe più impegnative, la settima, che collega Formia al Blockhaus. Questa frazione, lunga 244 chilometri, rappresenta la più estesa dell’intera corsa e si caratterizza per una salita molto ripida. La strada attraversa diversi tratti con pendenze elevate, rendendo questa tappa una delle più dure del percorso. La partenza si svolge nella città di partenza, mentre l’arrivo è previsto sulla cima del Blockhaus.
Il Giro d’Italia 2026 si prepara a vivere il primo momento della verità con la settima tappa, la Formia-Blockhaus di 244 chilometri, la più lunga della corsa. La durissima salita finale del Blockhaus rappresenta il terreno su cui i candidati alla conquista del successo finale daranno, molto probabilmente, vita al primo scontro diretto. La salita, situata nel cuore della Maiella in Abruzzo, debutta al Giro nel 1967 con il primo successo di Eddy Merckx. Nel 1984 l’ascesa appenninica risulta decisiva per la conquista della maglia rosa di Francesco Moser che batte Laurent Fignon. Più recenti risultano i successi conquistati da Nairo Quintana nel 2017 e dall’australiano Jai Hindley nel 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it
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