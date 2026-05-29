Emergenza estiva e sanità accordo con l' Ausl Fp Cisl | Dall' azienda ospedaliera invece solo silenzi e scuse
L’azienda ospedaliero-universitaria non ha ancora fornito risposte concrete ai lavoratori, nonostante l’Ausl di Parma abbia riconosciuto il sacrificio del personale sanitario durante l’emergenza estiva. Mentre l’Ausl ha raggiunto un accordo, l’azienda ospedaliera si limita a silenzi e scuse, lasciando i lavoratori in difficoltà e senza chiarimenti sulle misure adottate.
"Mentre nell’Ausl di Parma viene finalmente riconosciuto il sacrificio del personale sanitario impegnato nell’emergenza estiva, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria continua a mancare qualsiasi risposta concreta perlavoratori ormai allo stremo". Lo scrive Davide Prebenna, dirigente sindacale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie e thread social correlati
Chierchia (Cisl Fp) “Per la sanità privata parità di trattamento con il pubblico”La sanità privata ha chiesto di essere trattata allo stesso modo del settore pubblico, con l’obiettivo di aggiornare i contratti scaduti da tempo,...
Pazienti nei corridoi, Nursind all'Azienda ospedaliera: "Non è emergenza ma modello inadeguato"Il sindacato Nursind ha risposto all’Azienda ospedaliera di Perugia riguardo alla presenza di pazienti nei corridoi dell’ospedale.
Temi più discussi: Emergenza estiva sanità parmense, Cisl: In Ausl arrivano risposte, in azienda ospedaliera solo silenzi e scuse; Sanità, Pestelli (FdI): Riduzione di posti letto e tagli di infermieri sulle ambulanze, la Regione intervenga sul 'piano estate'; Caldo, tornano i bollettini del Ministero della Salute: al via il Piano nazionale per proteggere i più fragili; Asp Siracusa, scatta piano per emergenza da ondate di calore.
Dal 31 agosto in 42 Comuni emiliano-romagnoli le primarie apriranno con laboratori, sport e attività educative prima dell’inizio delle lezioni. Una risposta concreta all’emergenza della conciliazione estiva che trasforma la scuola in un presidio sociale per bamb facebook
Emergenza caldo, l’Asp di Siracusa adotta il Piano Operativo 2026: interventi mirati e guide web per proteggere i soggetti fragiliL’Asp di Siracusa rinnova anche per l’anno in corso il proprio impegno sul fronte della prevenzione sanitaria con la predisposizione formale del Piano Operativo Locale per l’Emergenza Climatica Ondate ... sanitainsicilia.it
Asp Siracusa, scatta piano per emergenza da ondate di caloreAll'azienda sanitaria di Siracusa scatta il piano per affrontare l'emergenza legata alle ondate di calore. (ANSA) ... ansa.it