Emergenza estiva e sanità accordo con l' Ausl Fp Cisl | Dall' azienda ospedaliera invece solo silenzi e scuse

Da parmatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’azienda ospedaliero-universitaria non ha ancora fornito risposte concrete ai lavoratori, nonostante l’Ausl di Parma abbia riconosciuto il sacrificio del personale sanitario durante l’emergenza estiva. Mentre l’Ausl ha raggiunto un accordo, l’azienda ospedaliera si limita a silenzi e scuse, lasciando i lavoratori in difficoltà e senza chiarimenti sulle misure adottate.

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"Mentre nell’Ausl di Parma viene finalmente riconosciuto il sacrificio del personale sanitario impegnato nell’emergenza estiva, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria continua a mancare qualsiasi risposta concreta perlavoratori ormai allo stremo". Lo scrive Davide Prebenna, dirigente sindacale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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