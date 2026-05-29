Emergenza estiva e sanità accordo con l' Ausl Fp Cisl | Dall' azienda ospedaliera invece solo silenzi e scuse

Notizia in breve

L’azienda ospedaliero-universitaria non ha ancora fornito risposte concrete ai lavoratori, nonostante l’Ausl di Parma abbia riconosciuto il sacrificio del personale sanitario durante l’emergenza estiva. Mentre l’Ausl ha raggiunto un accordo, l’azienda ospedaliera si limita a silenzi e scuse, lasciando i lavoratori in difficoltà e senza chiarimenti sulle misure adottate.