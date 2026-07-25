Spari in centro a Napoli 33enne ferito in via San Sebastiano | è grave

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 33 anni è stato colpito da colpi di pistola in via San Sebastiano, nel centro di Napoli, ed è in condizioni gravi. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire. La Polizia di Stato sta conducendo le indagini per raccogliere ulteriori dettagli sulla sparatoria. Non si conoscono al momento i motivi dell’episodio o se ci siano coinvolti altri soggetti.

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L'uomo è stato ferito da colpi di pistola in circostanze ancora da accertare: sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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