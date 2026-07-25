Alle prime luci dell’alba, un uomo di 33 anni è stato colpito a una spalla nel centro storico di Napoli. L’uomo, incensurato, è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sul fatto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o è stata ferita. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire.

Incensurato. È il primo elemento che emerge e che rende ancora più difficile decifrare il ferimento avvenuto all’alba nel cuore del centro storico di Napoli. Un uomo di 33 anni, senza precedenti di polizia, è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco poco dopo le cinque in via San Sebastiano, una delle strade più frequentate della movida cittadina, quando la notte stava ormai lasciando spazio alle prime luci del giorno. A lanciare l’allarme sono state alcune segnalazioni giunte alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno trovato il trentatreenne ferito. I sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, 33enne incensurato ferito all'alba nel centro storico: colpito a una spalla

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