Un giovane è stato ferito al braccio durante una sparatoria a Trastevere. La lite tra due uomini è scoppiata dopo che uno aveva invitato l’altro a non urinare in strada. La polizia ha arrestato un uomo di 33 anni, con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. La sparatoria si è verificata in una zona frequentata da passanti e residenti.

Spari a Roma. La lite sarebbe nata perché la vittima aveva invitato l'uomo a non urinare in strada. Contestati tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco Una banale discussione per un gesto di inciviltà si è trasformata in unasparatoria nel cuore di Trastevere. Un 33enne romano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa ditentato omicidioeporto abusivo di arma comune da sparodopo aver ferito con un colpo di pistola un giovane senegalese di 26 anni, dipendente di un locale della zona. L’episodio è avvenuto nella notte tra il14 e il 15 luglio, invicolo del Cinque, una delle strade più frequentate del rione romano. La vittima è stata trasportata all’ospedale San Camillo, dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di 40 giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Roma, spari a Trastevere: ferito un giovane al braccio, arrestato un 33enne

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Spari al corteo del 25 aprile a Roma: coppia ferita da pistola ad aria compressa

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