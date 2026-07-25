Un incendio si è sviluppato nella serata di ieri in un’azienda di riciclaggio rifiuti a Sparanise, in provincia di Caserta. La combustione ha prodotto una grande colonna di fumo visibile dalla notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o danni ambientali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un vasto incendio si è sviluppato nella serata di ieri a Sparanise, in provincia di Caserta, all’interno di un’azienda che effettua il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti. Una grossa colonna di fumo nero ha invaso tutta l’area circostante creando molti disagi alla popolazione residente. Per domare l’incendio e circoscrivere le fiamme, che hanno interessato circa sette cassoni di rifiuti differenziati, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta (una proveniente dalla sede centrale del Comando ed una proveniente dal distaccamento di Teano), e in supporto anche due autobotti. L’intervento si è concluso in piena notte e ha evitato che le fiamme si propagassero al capannone vicino contenente altri rifiuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sparanise, incendio in un’azienda di riciclo rifiuti: grande colonna di fumo nella notte

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